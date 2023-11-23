3 dakika arayla 2 deprem olmuştu: Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya ve Adıyaman'da yaşanan depremlerin Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğunu söylerken, depremlerin konumlarına ilişkin AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeyi doğru bulmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya ve Adıyaman'da gerçekleşen 4.7 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu depremleri 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz" diyen Görür şunları belirtti:

“Arkadaşlar, bugün Malatya ve Adıyaman’da kısa aralıkla 2 deprem oldu. İlki 5,3 ikincisi 4,5. Tahminim biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD’ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz. Sevgiyle.”