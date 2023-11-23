Malatya'daki depremler sonrası AFAD'dan uyarı

Malatya'da peş peşe yaşanan 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD bölgede yaşayan yurttaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından bölge sakinlerine ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemeleri ve bu binaların çevresinde bulunmamaları gerektiği bildirildi.

Güncel 23.11.2023 19:46 Giriş: 23.11.2023 19:46

Güncelleme: 23.11.2023 19:50 Kaynak: Haber Merkezi

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AFAD, Malatya'da meydana gelen 5,2 ve 4,7'lik depremlerin ardından bölgedeki ağır hasarlı binalara girilmemesi ve riskli binaların çevresinde bulunulmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



AFAD, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz." Malatya’da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde depremler! Deprem belediyeleri denetlenmedi