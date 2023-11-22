Deprem belediyeleri denetlenmedi

Sayıştay’ın 2022 yılı denetimlerinde, deprem bölgeleri görmezden gelindi. 11 deprem kenti hakkındaki Sayıştay tespitleri, bu yıl herhangi bir rapor kaleme alınmadığı için öğrenilemedi.

Hüseyin ŞİMŞEK

Sayıştay’ın 2022 yılı denetimlerinde, deprem illerinin kapsam dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

6 Şubat’ta yaşanan ve milyonlarca vatandaşın etkilendiği deprem felaketinin ardından vatandaşlar “Nelerin yanlış yapıldığını” öğrenmek isterken Sayıştay ise bu illeri denetim dışında bıraktı.

Kamunun harcamalarını TBMM adına denetlemekle sorumlu Sayıştay, deprem bölgelerini görmezden geldi.

Çoğu her yıl denetlenen 11 deprem kenti hakkındaki Sayıştay tespitleri, bu yıl herhangi bir rapor kaleme alınmadığı için öğrenilemedi.

Denetlenmeyen belediyelerden Adıyaman, Malatya, Maraş, Antep, Elazığ, Kilis ve Urfa’yı AKP yönetirken Diyarbakır kayyumla yönetiliyor. Ayrıca Osmaniye MHP, Hatay ve Adana da CHP yönetiminde bulunuyor.