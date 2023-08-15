3 filme dönüştürülen 'Atatürk' dizisinin yayın tarihleri belli oldu

Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği 'Atatürk' dizisi, 3 filme dönüştürüldü. Dizi, 29 Ekim 2023, 3 Kasım 2023 ve 6 Ocak 2024'te izleyicilerle buluşacak.

Disney Plus'ın, 29 Ekim’de tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunma kararından vazgeçtiği 'Atatürk' dizisi, ikisi sinemada, biri TV'de 3 filme dönüşüyor. Filmlerin yayınlanacağı tarihler de netleşti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak.

Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek.

İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek.

DİZİDE ROL ALAN İSİMLER

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Dizideki diğer karakterler ise şöyle: Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.