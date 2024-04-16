31 Mart seçimleri sonrasında TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

CHP'den belediye başkanı seçilen 4 milletvekilinin üyeliği, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda belediye başkanlıklarını tercih ettiklerine ilişkin dilekçelerinin okunmasıyla sone erdi. Buna göre, CHP'nin milletvekili sayısı 129'dan 125'e, toplam milletvekili sayısı ise 594'e düştü. Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın katılımıyla MHP'nin milletvekili sayısı yeniden 50 oldu.

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AA