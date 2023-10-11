4 büyüklerin bilançoları açıklandı: 2 kulüp kâr, 2 kulüp zarar etti

Dört büyük spor kulübü, 3 aylık maddi bilançolarını açıkladı. Buna göre yaptıkları transferlerle öne çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray kâr ederken rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören Süper Lig'in 4 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 3 aylık bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 4 kulüp arasında en çok kâr eden takım Fenerbahçe, en çok zarar eden takım ise Trabzonspor oldu.

1 Haziran 2023 – 31 Ağustos 2023 döneminde en yüksek kârı 908 milyon 339 bin 925 TL ile Fenerbahçe açıkladı. Bir önceki dönem (1 Haziran 2022 – 31 Ağustos 2022) 362 milyon lira net kâr elde eden sarı lacivertliler, kârını yaklaşık yüzde 150 artırdı.

Elde edilen kârda oransal olarak en büyük artışı ise Galatasaray elde etti. Geçen senenin aynı dönemine göre kârını yüzde 745 arıtran Galatasaray, kârını 98,9 milyon TL olarak açıkladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR ZARAR AÇIKLADI

Beşiktaş ve Trabzonspor ise zarar açıkladı. Beşiktaş’ın 3 aylık finansal sonuçlarına göre, siyah beyazlılar 1 Haziran 2023 – 31 Ağustos 2023 döneminde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar etti. Trabzonspor’un aynı dönem için açıkladığı zarar ise 449,2 milyon TL oldu.