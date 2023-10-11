Süper Lig'in en çok kazanan 25 futbolcusu belli oldu
Transfer dönemi hareketli geçen Trendyol Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu.
Süper Lig'de yer alan takımlar maddi bilançolarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Transfer dönemi hareketli geçen ligin en yüksek maaş alan futbolcuları da belli oldu.
İlk 25 isim arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 9'ar, Beşiktaş'tan 6, Trabzonspor'dan ise 1 futbolcu yer aldı.
İlk 5 sırada Galatasaray'dan 2, Fenerbahçe'den 3 oyuncu yer alırken en yüksek maaş alan isim ise Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu.
Süper Lig'de bu sezon maaşı en yüksek 25 futbolcu şöyle:
25 - Nicolas Pepe
24 - Rodrigo Becao
23 - Milot Rashica
22 - Ryan Kent
21 - Dominik Livakovic
20 - Fernando Muslera
19 - Rachid Ghezzal
18 - Alex Oxlade-Chamberlain
17 - Ante Rebic
16 - Sebastian Szymanski
15 - Lucas Torreira
14 - Hakim Ziyech
13 - Tete
12 - Dries Mertens
11 - Michy Batshuayi
10 - Tanguy Ndombele
9 - Vincent Aboubakar
8 - Davinson Sanchez
7 - Eric Bailly
6 - Cengiz Ünder
5 - Dusan Tadic
4 - Edin Dzeko
3 - Wilfried Zaha
2 - Fred
1 - Mauro Icardi