Süper Lig'in en çok kazanan 25 futbolcusu belli oldu

Transfer dönemi hareketli geçen Trendyol Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu.

Spor 11.10.2023 15:57 Giriş: 11.10.2023 15:57

Güncelleme: 11.10.2023 16:22 Kaynak: Haber Merkezi

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