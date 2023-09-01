4 isim yer almıyor: Galatasaray'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha yer almadı.

Spor 01.09.2023 17:49 Giriş: 01.09.2023 17:49

Güncelleme: 01.09.2023 17:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA