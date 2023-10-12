43 madencinin öldüğü faciaya ilişkin disiplin soruşturması dahi başlatılmamış

TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan dava dosyasında yer alan belgeyle sorumlular hakkında herhangi bir idari veya disiplin soruşturmasının dahi açılmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardındann sorumlular hakkında idari veya disiplin soruşturması başlatılmadığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamayla ilgili madenin müessese müdürü, işletme müdürü ve iş güvenliği uzmanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

ATİM'de görevli 23 kişi hakkında açılan davada, 4 tutuklu sanık hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan bin 80'er yıl, diğer 4 tutuklu sanık hakkında ise ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 15 tutuksuz sanık hakkında ise 'taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Nisan ayında başlayan davada 1 tutuklu sanık tahliye edilirken, 7 sanığın tutukluluk hali devam ediyor. Temmuz ayında ikinci duruşması görülen davanın üçüncü duruşması ise 16 Ekim'de gerçekleşecek.

TTK: İDARİ YA DA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YOK

Dava görülürken, hayatını kaybeden madencilerin avukatları, TTK'ye sanıklar hakkında başlatılmış bir disiplin soruşturması olup olmadığını, başlatıldıysa akıbetinin ne durumda olduğunu sordu. Kurumdan gelen yazıda ise, 'olası kastla öldürme' ve 'taksirle öldürme' suçlarından yargılanan sanıklar hakkında herhangi bir idari ya da disiplin soruşturması olmadığı belirtildi.

"TAZMİNAT DAVALARI İÇİN MAHKEMEYE SUNULUYOR"

TTK Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen yazıda, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın olduğu, davanın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu'nun rapor hazırladığına vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Bundan ayrı olarak kurumumuzca ayrıca açılan herhangi bir idari/disiplin soruşturması bulunmamakta olup, ölüm, ağır yaralanma ve 7 günden fazla iş göremezlikle sonuçlanan tüm iş kazaları için Kaza Kanaat Raporu tanzim edilmekte, talep halinde Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerine, adli ve idari makamlara, kurumumuz aleyhine açılan tazminat davalarında mahkemeye sunulmaktadır."

"SORUŞTURMA YAPILMAMASI KANUNA AYKIRI"

Amasra davasını takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlardan Sergen Nisanoğlu, davanın temmuz ayındaki duruşmasında sanık avukatlarının tahliye taleplerinde, müvekillerinin patlamada sorumluluklarının olmadığına vurgu yapmaları nedeniyle, TTK'ya başvurduklarını belirtti. Nisanoğlu, gelen cevap yazısının kendilerini şaşkınlığa düşürdüğünü ifade ederek, "Herhangi bir kamu kurumunda, değil patlama yaşanması, 43 işçinin ölüp 27 işçinin yaralanması; üç top kağıdın kaybolması dahi idari tahkikat yahut disiplin soruşturmasına başlanılmasına sebep olur. Bu kadar uzun süre disiplin soruşturması yapılmamış olması, gerek Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümlerine gerekse de Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne açıkça aykırı" dedi.

"GÖREVİ İHMAL SUÇU TEŞKİL EDECEK"

Nisanoğlu, ÇHD olarak hem TTK'ya hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvuru yaparak idari ve disiplin soruşturması başlatılmasını talep ettiklerini söyledi ve "Başlatılmaması ve bu süreçlerin yürütülmemesinin kendisi de bir disiplinsizlik ve aynı zamanda görevi ihmal suretiyle kötüye kullanma suçu teşkil edecek" diye konuştu.