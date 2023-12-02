5’inci İstanbul Kent Sempozyumu başladı

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Türk Mimar ve Mühendisler Odası İstanbul İl Koordinasyonu tarafından düzenlenen 5. İstanbul Kent Sempozyumu bugün ve yarın Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenleniyor.

Sempozyuma ilişkin yapılan açıklamada İstanbullulara sempozyuma katılım çağrısı yapılarak özetle şu ifadeler kullanıldı: “Yüzyıllık Cumhuriyet`imizin neredeyse dörtte üçüne tanıklık eden TMMOB; "Nasıl Bir İstanbul İstiyoruz?" sorusuna kentte yaşayanlarla birlikte yanıt aramaktadır. Sempozyumda, doğadan ve bilimden yana karar alma süreçlerinin demokratikleştiği bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz.”