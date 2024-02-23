6 yaşındaki çocuğa istismar davasında istinaf cezayı az buldu: Sanıklar yeniden yargılanacak

İstinaf, BirGün'ün ortaya çıkardığı tarikatta çocuğa cinsel istismar skandalına ilişkin dava kapsamında, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel ile kızını 6 yaşındayken 'evlendirdiği' Kadir İstekli'ye verilen hapis cezalarını az buldu. Böylece, sanıklar yeniden yargılanacak.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı çocuk istismarı skandalına ilişkin dava kapsamında, kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile H.K.G'yi yıllarca cinsel istismara maruz bırakan Kadir İstekli gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Davada sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel’in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldıkları karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Mağdur H.K.G.’nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı.

20. Ceza Dairesi Kadir İstekli’nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.

İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

ANNE VE BABA OLDUKLARI İÇİN CEZA ARTTIRILMALI

H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiği belirtildi.

SANIKLAR YENİDEN YARGILANACAK

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanacaklar.

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayınlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.