74 yaşındaki kadını darp eden erkek tutuklandı

Batman'da bahçesine taş atan çocukları uyardığı gerekçesiyle 74 yaşındaki Vesile Çiftçi'yi taş ve sopayla darp eden Ahmet G. isimli erkek, tutuklandı.

Batman’da bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından çocukların ailelerinin taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Vesile Çiftçi’yi, darp eden zanlı Ahmet G. Tutuklandı.

İHA'nın haberine göre; Batman’da önceki gün 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, bahçesinde uyuduğu sırada bahçesine taş atan çocukları uyardı. Uyarının ardından çocukların yakınları Çiftçi'yi taş ve sopalarla darp etti. Olaya karıştığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Güvenlik kamera görüntülerinden Çiftçi’yi sopayla darp edip kafasın tekmeyle vuran zanlı Ahmet G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?



Batman’da önceki gün bahçede uyuyan kadının bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından çocukların yakınlarının saldırısına uğramış, olayın büyümesi üzerine çocukların aileleri bahçe kapısını tekmeleyerek açıp ellerinde taş ve sopalarla kendisine saldırmış, olayda yaşlı kadının yanı sıra 2 torunu da yaralanmıştı. Olay, emniyet ekiplerinin müdahalesi ile yatıştırılmış olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olay, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.