Beyoğlu’nda yol kenarında bekleyen iki kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı bulvarı üzerinde bekleyen iki kişi, yoldan geçen motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda yol kenarında bekleyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer kişi ameliyata alındı.

DHA'nın haberine göre, olay saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.