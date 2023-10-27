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78 yaşındaki engelli tutuklandı

Güncel
  • 27.10.2023 06:00
  • Giriş: 27.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 27.10.2023 08:51
78 yaşındaki engelli tutuklandı
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Kalbi pille çalışan 78 yaşındaki Emin Soyal, yüzde 91 engelli raporuna rağmen tutuklandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 Ekim’de Şırnak’ın İdil ilçesi ve bağlı köylerinde yapılan ev baskınlarında 78 yaşındaki Emin Soyal ile 4 kişi gözaltına alındı.

Soyal ve beraberindekiler, 23 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece “örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanması Meclis gündemine de gelen Soyal’ın, kalp yetmezliği, KOAH, görme ve işitme kaybı gibi hastalıkları bulunuyor. Ayrıca Cizre Devlet Hastanesi’nden 1 Mart tarihli yüzde 91 engelli raporu bulunuyor. Soyal’ın oğlu Mesut Soyal, "Babamın bir an önce bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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