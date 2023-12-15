8 ay sonra bilgi istediler

Hatay’da, halk sağlığını tehdit eden gelişigüzel moloz dökümüne karşı açılan ve 8 aydır süren davada, mahkeme kurumlardan bilgi ve belge istedi. Valilik ise halk sağlığını etkileyen bir durum olmadığını da iddia etmişti.

Gökay BAŞCAN

Hatay’da, ekolojik tahribat yaratan ve depremzedelerin sağlığını tehdit eden molozların gelişi güzel dökülmesine karşı açılan dava 8 aydır sürüyor. Yürütmeyi durdurma talepli açılan davada bir arpa payı yol alınmazken Hatay 2. İdare Mahkemesi, kurumlardan yeni bilgi ve belgeler istedi.

6 Şubat’ta Maraş merkezli yaşanan depremin ardından içerisinde asbest gibi sağlığa zararlı birçok kimyasal madde bulunduran molozların gelişi güzel şehrin çeşitli noktalarına dökülmeye başlandı. TTB, TMMOB, çevre ve meslek örgütleri Hatay’da yerleşim alanlarının, hastanelerin, ibadet yerlerinin, zeytinlik bölgelerinin ve sulak alanların moloz döküm alanı olarak kullanılmaması için 19 Nisan 2023 günü Hatay 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Dava dilekçesinde; ayrıştırılmamış atıkların 85 bin toksik madde içerdiğine yönelik tespitten hareketle, moloz döküm işlemlerinin bölge halkının ve gelecek kuşakların yaşamlarını tehdit ettiği belirtildi. Atıkların tarım alanlarına, zeytinliklere ve sulak alanlara depolanmasının korunması gereken biyoçeşitlilik, yeraltı su rezervleri, yerüstü su kaynakları ve nitelikli tarım toprakları için de ciddi tehlike yarattığı ifade edilen dava dilekçesinde bu tehlikenin halk sağlığı için geri dönüşsüz zararlar doğacağının altı çizildi. Dava dilekçesinde, bu yöndeki idari işlemlerin idare savunması alınmaksızın derhal durdurulması ve iptali talep edildi.

8 aydır devam eden davada karar çıkmazken geçen süre boyunca kent büyük bir moloz yığınına dönüştü. İçerisinde halk sağlığını tehdit eden kimyasallar bulunduran molozlar kentin birçok noktasına halen dökülüyor. Yürütmeyi durdurma talebini görmezden gelen mahkeme ara karar verdi. Kararda, DSİ, Hatay Valiliği gibi kurumlardan ek bilgilerden istedi. İstenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde mahkemeye verilmesi gerektiği belirtildi.

Geçen ay ise davada Hatay Valiliği’nin yaptığı savunma ortaya çıkmıştı. Valilik savunmada, moloz dökümünde halk sağlığını doğrudan etkileyen bir durum olmadığını, zeytinliklere ve sulak alanlara zarar verilmediğini iddia etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi de savunmasında sorumluluğun kendilerinde olmadığını belirterek topu valiliğe attı.