8 aylık bahis cezası biten yıldız futbolcu sahalara dönüyor

232 kez bahis kurallarını çiğnediğini kabul etmesi üzerine aldığı ceza ile 8 ay sahalardan uzak kalan futbolcu Ivan Toney sahalara dönüyor.

Spor 18.01.2024 12:21 Giriş: 18.01.2024 12:21

Güncelleme: 18.01.2024 12:32 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos