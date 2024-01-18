8 aylık bahis cezası biten yıldız futbolcu sahalara dönüyor
232 kez bahis kurallarını çiğnediğini kabul etmesi üzerine aldığı ceza ile 8 ay sahalardan uzak kalan futbolcu Ivan Toney sahalara dönüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bahis kurallarını 232 kez çiğnediğini kabul eden 8 ay futboldan men edilen Ivan Toney'nin cezası sona erdi.
Premier Lig ekiplerinden Brentford'ın yıldız oyuncusu Toney, cumartesi günü oynanacak Nothingam Forrest maçında forma giyebilecek.
Geçen sezon ligde kaydettiği 20 gol ile dikkatleri çeken Toney, mart ayında ilk kez İngiltere Milli Takımı forması giymişti.
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