Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

8 aylık bahis cezası biten yıldız futbolcu sahalara dönüyor

232 kez bahis kurallarını çiğnediğini kabul etmesi üzerine aldığı ceza ile 8 ay sahalardan uzak kalan futbolcu Ivan Toney sahalara dönüyor.

Spor
  • 18.01.2024 12:21
  • Giriş: 18.01.2024 12:21
  • Güncelleme: 18.01.2024 12:32
Kaynak: Haber Merkezi
8 aylık bahis cezası biten yıldız futbolcu sahalara dönüyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Bahis kurallarını 232 kez çiğnediğini kabul eden 8 ay futboldan men edilen Ivan Toney'nin cezası sona erdi.

Premier Lig ekiplerinden Brentford'ın yıldız oyuncusu Toney, cumartesi günü oynanacak Nothingam Forrest maçında forma giyebilecek.

Geçen sezon ligde kaydettiği 20 gol ile dikkatleri çeken Toney, mart ayında ilk kez İngiltere Milli Takımı forması giymişti.

Kral Kupasında Madrid derbisi heyecanı: Arda Güler kadroda
İlkay Gündoğanın Arda Gülere söyledikleri ortaya çıktı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 