9 yaşındaki çocuğu 3 yıldır istismara maruz bırakan erkek tutuklandı: Suç olduğunu bilmiyormuş

Tokat'ta 20 yaşındaki Onur K. isimli erkek, komşularının 9 yaşındaki kız çocuğunu 3 yıl boyunca cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla tutuklandı. Onur K.'nin ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum" dediği belirtildi.

Tokat'ta babaannesi ve babasıyla yaşayan A.K. adlı 9 yaşındaki kız çocuğunu, 3 yıldır cinsel istismara maruz bırakan Onur K. isimli erkek, tutuklandı. Onur K.'nin, ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum" dediği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Erbaa ilçesi Çevresu köyünde babası ve babaannesiyle köyde yaşayan A.K.'ye komşuları Onur K., 3 yıldır cinsel içerikli görüntüler izletti ve daha sonra çocuğu istismar etmeye başladı.

Yaz aylarında kısa süreliğine annesinin yanında kalan A.K., durumu, tatil için gittikleri Bursa'da arkadaşlarına anlattı. Annesi, kızının yaşadıklarını diğer çocukların ailelerinden öğrenince, Erbaa'ya dönüp şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturmada şüpheli yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edilen Onur K., 28 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.K. ise annesine teslim edildi.

TEHDİT ETMİŞ



Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülüp, aile görüşmecileri eşliğinde ifadesi alınan A.K., ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur K.'nin kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini, daha sonra da istismar ettiğini anlattı. A.K. yaşadıklarını Bursa'daki arkadaşına anlattığını, Onur K.'nin tehdit ettiğini, bu sebeple de durumu kimseye söyleyemediğini ifade etti. Kız çocuğu ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.

SORGUSUNDA, SUÇUNU KABUL ETTİ



Onur K. ise ifadesinde, izletip cinsel içerikli görüntüler izletip cinsel istismarda bulunduğuna dair suçlamayı ve istismarı 3 yıldır sayısını hatırlayamayacağı kadar gerçekleştirdiğini kabul etti. Kız çocuğuna 'Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar' dediğini belirten Onur K, daha sonra da "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum" dedi.