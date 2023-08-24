A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki beşinci maçında Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 5’te 5 yaptı ve namağlup son 16'ya kaldı.

Spor 24.08.2023 23:15 Giriş: 24.08.2023 23:15

Güncelleme: 24.08.2023 23:19 Kaynak: iHA

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