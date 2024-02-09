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A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile oynayacağı maçların fikstürü açıklandı.

Spor
  • 09.02.2024 14:01
  • Giriş: 09.02.2024 14:01
  • Güncelleme: 09.02.2024 14:11
Kaynak: DHA
A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile oynayacağı maçların fikstürü açıklandı. 

2024 yılı eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak Milli Takım, gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak.

A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü ise sahasında İzlanda'yı konuk edecek. 11 Ekim Cuma günü yine iç sahada Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye
9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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