AA 'PPK Beklenti Anketi' sonuçlandı: Ekonomistler faiz artışı öngörüyor

AA Finans'ın 21 Eylül Perşembe Günü gerçekleştirilecek olan PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Faiz artırımı bekleyen ekonomistlerin tahminleri 250-600 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomi 15.09.2023 14:29 Giriş: 15.09.2023 14:29

Güncelleme: 15.09.2023 14:29 Kaynak: AA

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