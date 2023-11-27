AB'den İsrail'e tepki: Savaşın ortasında yasa dışı yerleşim inşası planlıyorlar

AB'nin hükümet organı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail hükümetinin savaşın ortasında yasa dışı yerleşim planı yaptığını belirterek bu durum karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) hükümet organı Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medye hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmek için yeni fon ayırmayı planlamasına tepki gösterdi.

Yerleşimlerin ciddi bir uluslararası insanî hukuk ihlali olduğunu belirten Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ortasında İsrail hükümetinin daha fazla yasa dışı yerleşim inşa etmek için yeni fonlar ayırmaya hazırlandığını öğrenmek beni dehşete düşürdü. Bu meşru müdafaa değildir ve İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insanî hukuk ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorunudur."

I’m appalled to learn that in the middle of a war, the Israeli gov is poised to commit new funds to build more illegal settlements.



This is not self-defence and will not make Israel safer. The settlements are grave IHL breach, and they are Israel’s greatest security liability. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 27, 2023

İsrail hükümeti bugün, savaş sırasında fonların nereye yönlendirilmesi gerektiği konusunda bütçe görüşmesi yapacak.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kamuoyunda yer alan eleştirilerin 'aynı yanlış kampanyayı tekrarlamak' anlamına geldiğini söyledi.