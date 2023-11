AB'den İsrail'e tepki: Savaşın ortasında yasa dışı yerleşim inşası planlıyorlar

Avrupa Birliği'nin (AB) hükümet organı Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medye hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmek için yeni fon ayırmayı planlamasına tepki gösterdi.

Yerleşimlerin ciddi bir uluslararası insanî hukuk ihlali olduğunu belirten Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ortasında İsrail hükümetinin daha fazla yasa dışı yerleşim inşa etmek için yeni fonlar ayırmaya hazırlandığını öğrenmek beni dehşete düşürdü. Bu meşru müdafaa değildir ve İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insanî hukuk ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorunudur."

I’m appalled to learn that in the middle of a war, the Israeli gov is poised to commit new funds to build more illegal settlements.



This is not self-defence and will not make Israel safer. The settlements are grave IHL breach, and they are Israel’s greatest security liability.