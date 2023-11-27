Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AB'den İsrail'e tepki: Savaşın ortasında yasa dışı yerleşim inşası planlıyorlar

AB'nin hükümet organı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail hükümetinin savaşın ortasında yasa dışı yerleşim planı yaptığını belirterek bu durum karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Dünya
  • 27.11.2023 14:00
  • Giriş: 27.11.2023 14:00
  • Güncelleme: 27.11.2023 14:19
Kaynak: Haber Merkezi
AB'den İsrail'e tepki: Savaşın ortasında yasa dışı yerleşim inşası planlıyorlar

Avrupa Birliği'nin (AB) hükümet organı Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medye hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmek için yeni fon ayırmayı planlamasına tepki gösterdi. 

Yerleşimlerin ciddi bir uluslararası insanî hukuk ihlali olduğunu belirten Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ortasında İsrail hükümetinin daha fazla yasa dışı yerleşim inşa etmek için yeni fonlar ayırmaya hazırlandığını öğrenmek beni dehşete düşürdü. Bu meşru müdafaa değildir ve İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insanî hukuk ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorunudur."

İsrail hükümeti bugün, savaş sırasında fonların nereye yönlendirilmesi gerektiği konusunda bütçe görüşmesi yapacak.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kamuoyunda yer alan eleştirilerin 'aynı yanlış kampanyayı tekrarlamak' anlamına geldiğini söyledi. 

ABD’de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı
Esir takasında son 24 saat: Ateşkes uzayacak mı?
BirGün'e Abone Ol

 

 

 