AB Dış Politika Şefi Borrell: 10 ülkeyi Avrupa Birliği'ne almaya hazır olmalıyız

Avrupa Birliği'nin genişleme hızı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin 10 yeni üye kabul etmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün İspanya'nın Toledo kentinde AB dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından birliğin genişleme sürecinin hızlanması gerektiğini söyledi.

AB'nin 10 yeni üye kabul etmeye hazır olması gerektiğini ifade eden Borrell, Ukrayna ve Batı Balkan ülkelerinin öne çıkan adaylar olduğu belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, AB dış politika şefi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaşın, genişleme sürecini hızlandıracak tamamlayıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Borrell, mevcut koşullara rağmen AB genişlemesinin halen aday ülkelerin gerekli şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Ukrayna dışında herhangi bir aday ülkenin ismini dile getirmeyen Borrell, "Biz de Avrupa Birliği'ne 10 yeni üye eklenmesine hazır olmalıyız. Bir 'zaman hedefi' belirlemek, bizim ve aday ülkelerin enerjilerini harekete geçirmek için faydalı olabilir" diye konuştu.

Önceki günlerde konuyla ilgili bir haber yayımlayan Financial Times gazetesi de, Brüksel'in 2030'dan önce yaşanacak olası bir genişlemeye hazırlandığını öne sürmüştü.

Haberde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in yakın gelecekte birliğe yeni üyeler eklenmesini önereceği iddia edilmişti.

7 ÜLKE ADAY STATÜSÜNDE

Avrupa Birliği ülkelerinin olası genişleme planını, ekimde Granada'da yapılacak zirvede masaya yatırması bekleniyor. Son yıllarda Ukrayna, Moldova ve Arnavutluk'a AB tarafından "aday ülke" statüsü verilmişti.

Aday ülke statüsüne sahip diğer ülkelerse Türkiye, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan.

Bosna Hersek, Gürcistan ve Kosova ise aday ülke olarak kabul edilmek için bekliyor.

1987'de birliğe tam üyelik için başvuru yapan Türkiye aday ülke statüsünü 1999'da Helsinki'de yapılan zirvede kazanmış, 2005'te ise üyelik müzakereleri resmen başlamıştı.

Ancak Ankara'yla Brüksel arasında yapılan müzakereler 2010'lardan sonra duraklama sürecine girdi ve son birkaç yıldaysa fiili olarak sona erdi.