ABB, Cengiz Holding'in teklif verdiği ihaleyi 'fahiş fiyat' nedeniyle iptal etti

ABB, en düşük teklifi Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu'nun ihalesini 'tekliflerin fahiş olması' nedeniyle iptal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), en düşük teklifi Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu ihalesini, bu teklifin bile maliyetin yüzde 55 üzerinde olması nedeniyle iptal etti.

ABB'den yapılan açıklamada, projenin yaklaşık maliyeti 370 milyon Euro olduğu halde ihalede en düşük teklifin 575 milyon Euro ile Cengiz İnşaat'a ait olduğu, en düşük üç teklif arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğu vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Metrosu'nun ihalesini tekliflerin fahiş olması nedeniyle iptal etti.



Projenin yaklaşık maliyeti 370 milyon Euro olduğu halde, ihalede en düşük teklif 575 milyon Euro olarak Cengiz İnşaat tarafından verilmiş. En düşük teklif bile yaklaşık… pic.twitter.com/u9kChNI1mg — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) January 31, 2024

İHALE YENİLENECEK

ABB, ihalenin yenileceğini "ABB, rekabetçi ortamın sağlanmasını ve Ankaralının parasının fahiş şekilde harcanmamasını teminen en kısa zamanda yeniden ihale yapacak" sözleriyle açıkladı.