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ABB, Cengiz Holding'in teklif verdiği ihaleyi 'fahiş fiyat' nedeniyle iptal etti

ABB, en düşük teklifi Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu'nun ihalesini 'tekliflerin fahiş olması' nedeniyle iptal etti.

Güncel
  • 31.01.2024 14:32
  • Giriş: 31.01.2024 14:32
  • Güncelleme: 31.01.2024 14:42
Kaynak: Haber Merkezi
ABB, Cengiz Holding'in teklif verdiği ihaleyi 'fahiş fiyat' nedeniyle iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), en düşük teklifi Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu ihalesini, bu teklifin bile maliyetin yüzde 55 üzerinde olması nedeniyle iptal etti.

ABB'den yapılan açıklamada, projenin yaklaşık maliyeti 370 milyon Euro olduğu halde ihalede en düşük teklifin 575 milyon Euro ile Cengiz İnşaat'a ait olduğu, en düşük üç teklif arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğu vurgulandı.

İHALE YENİLENECEK

ABB, ihalenin yenileceğini "ABB, rekabetçi ortamın sağlanmasını ve Ankaralının parasının fahiş şekilde harcanmamasını teminen en kısa zamanda yeniden ihale yapacak" sözleriyle açıkladı.

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