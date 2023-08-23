Mamak metrosu ihalesi: Beşli çete şirketleri de başvuranlar arasında

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı Yapım İşi" için kredi sözleşmesinin imzalanmasının ardından ön yeterlilik başvurularını aldı. Başvuran şirketler arasında Saray'a yakın çok sayıda firma bulunuyor.

Ankara'da uzun zamandır beklenen Mamak metrosu için ön yeterlilik ihalesi düzenlendi. Ön yeterlilik başvurularının alındığı ihale için 11 firma başvurdu. Listede, kamuoyunda 'beşli çete' olarak bilinen firmaların dört tanesi de yer alıyor.

Beşil çeteden sadece Limak'ın yer almadığı firmalar arasında Cengiz, Kolin, Kalyon ve Maykol'un yanı sıra Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk’taki Yazlık Saray’ı inşa etmesi nedeniyle 'Saray müteahhidi' olarak isimlendirilen Rönesans Holding’e bağlı RMI Rönesans Medikal de yer alıyor.

Proje için ön yeterlilik başvurusunda bulunan firmalar şöyle:

Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

China Railway Tunnel Group Co. LTD.

RMI Rönesans Medikal Taahhüt İnşat A.Ş.

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Özgün İnşaat Taahhüt San. ve Tic. LTD. STYİ J.V.

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Dillingham Construction International INC.

KISA LİSTE OLUŞTURULACAK

11 firmanın başvurusu, ihale komisyonu ve EBRD yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve kısa liste oluşturulacak. Sonrasında ise kısa listeye alınan firmalar ihaleye davet edilerek teknik ve mali tekliflerini vermeleri istenecek. Adım adım ilerleyen süreçte Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı’nın inşaatında ihale sürecinin 2. aşamasına geçilecek.