UNDP, Limak Vakfı ile ortaklığını sonlandırdığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yaptığı yazılı açıklamayla Akbelen'deki ağaç katliamının en büyük iki aktöründen biri olan Limak Holding'e bağlı Limak Vakfı ile olan ortaklığını sonlandırdığını duyurdu.

İkizköy Çevre Komitesi, UNDP'ye bir mektup yazarak Limak Holding ile yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını sonlandırmasını talep etmişti. Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan UNDP, "İnceleme sonuçları, UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır" ifadelerine yer verdi.

UNDP'nin açıklamasında, Limak Vakfı'nın Limak Holding'in bir kolu olduğu hatırlatılırken şu ana kadar Limak Vakfı'ndan herhangi bir proje için finansman desteği alınmadığı aktarıldı.

UNDP'nin değişen koşullara göre incelemeler yaptığı vurgulanırken Limak Vakfı ile bulunan ortaklığın durumu için şöyle denildi:

"Son aylarda sivil toplum aktivistleri tarafından dile getirilen endişeler, UNDP’yi Limak Grubu için özenli inceleme sürecini yenilemeye teşvik etmiştir. İnceleme sonuçları, UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır. Ayrıntılar, UNDP’nin önümüzdeki günlerde ortakları ile yapacağı görüşmelerde kararlaştırılacaktır."

Akbelen’de ağaç kıyımına yol açan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Şubesinin üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı. Kısa süre sonra Vakıf, Özdemir’in "profesyonel faaliyetlerinin vakfın ilkeleri ile uyuşmadığı" gerekçesiyle Özdemir’in mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrılma işlemlerinin başlatıldığı duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İkizköy Çevre Komitesi, UNDP’ye gönderdiği mektuptai Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamını gerçekleştiren şirketlerden Limak ile iş birliğini sonlandırmasını istemişti. Mektupta, Limak Holding'in BM Küresel İlkeleri'ni ve BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni gözetmediği belirtilmişti.