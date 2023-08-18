Akbelen’den BM’ye çağrı: Limak iş birliğini sonlandır

İkizköy Çevre Komitesi, Birleşmiş Milletler(BM) Kalkınma Programı’na(UNDP) bir mektup yazarak Limak Holding ile yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını sonlandırmasını talep etti.

BİRGÜN EGE

Limak İçtaş ortak iştirakı YK Enerji, 24 Temmuz 2023 tarihinde Milas’a bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın kömür madeni açılmak için kesilmesine karşı mücadele sürüyor.

İkizköy Çevre Komitesi, Limak Holding’in Birleşmiş Milletler(BM) Kalkınma Programı(UNDP) ile yürüttüğü kız çocuklarına yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesini gündeme getirerek, Birleşmiş Milletler’e mektup yazdı.

Mektupta Limak Holding’in sebep olduğu hak ihlallerini sıraladı ve bu şartlar altında iş birliğinin devam etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Mektupta ayrıca, şirketin hem BM Küresel İlkeleri’ni hem de BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ni gözetmediği öne sürüldü.

Komite, UNDP’nin özel sektör iş birliklerinde insan hakları ve çevresel ihlalleri “dışlayıcı kriterler” olarak tanımladığını, üstelik madencilik sektörünü de riskli sektörler arasında kabul ettiğini de hatırlattı. Öte yandan bu işbirliğinin Limak’a haksız itibar sağlanmasına ve sicilinin temizlemesine yol açtığının altını çizen İkizköy Çevre Komitesi, UNDP’nin bu aklamaya ortak olmaması çağrısında bulundu.

İkizköy Çevre Komitesinin yazdığı mektupta şu konulara dikkat çekildi: