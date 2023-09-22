ABB'den, özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımama kararı hakkında açıklama

ABB, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin 62-64 yaş aralığındaki yolcuları ücretsiz taşımama kararı hakkında açıklama yaptı. ABB, 9 aracın parka çekildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin artan maliyetleri gerekçe göstererek 62-64 yaş aralığındaki yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararı hakkında açıklama yaptı. Kendilerine şu ana kadar bin 810 yurttaştan ihbar geldiği belirtilirken diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 adet aracın parka çekildiği açıklandı.

Açıklamada, Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimlerinin ücretsiz yolcu taşımama kararını alırken ABB'yi hedef gösterdiği vurgulanırken yurttaşlardan gelen ihbarlara ilişkin şu veriler paylaşıldı:

"Belediyemize, otobüslere kanunsuzca alınmama konusu ile ilgili 21 Eylül 2023 tarihinde 754 adet öğrenci abonmanlı, 1056 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 1810 vatandaşımızdan ihbar ulaştı."

İhbarlar hakkında uyarı ve cezai işlemler uygulandığı aktarılırken 9 adet otobüsün parka çekildiği ifade edildi.

"BOYUN EĞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

ABB, önceki dönemlerde ücretsiz taşımaya ilişkin belediye bütçesinden kaynak ayrılmamasına rağmen kendilerinin 2020'den beri sağladığı desteğin 200 milyon TL'yi bulduğu aktarıldı. Ücretsiz yolcu taşımama kararının kanuna aykırı olduğu belirtilirken ABB'nin bu karara boyun eğmeyeceği ifade edildi:

"Bakanlık tarafından verilen desteği beğenmeyenlerin başvuracağı yer Belediye değil, kanunla ücretsiz taşıma hakkını belirleyen ve bunun karşılığında ödeme yapan kurumlardır. Hele ki tüm Türkiye’de böyle bir sistem uygulanıyorken, manidar bir zamanlama ile yaklaşan seçimler öncesi sadece Ankara’da aldıkları bu kanunsuz karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir."