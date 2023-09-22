Ankara'da 'ücretsiz yolcu taşımama' krizi büyüyor: Özel halk otobüsleri kontak kapatacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini açıklamasının ardından özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı.

Ankara'da 'ücretsiz yolcu taşımama' krizi büyüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan otobüslerin trafikten men edileceğini açıklamasının ve gelen ihbarlar üzerine 9 aracın parka çekilmesinin ardından özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı.

NTV'nin haberine göre Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararı almıştı. ABB ise kararın hukuka aykırı olduğunu ve kendilerinin hedef gösterdiğini belirtmişti.

ABB'nin bugün sosyal medya hesabndan yapılan paylaşımda şu ana kadar bin 810 yurttaştan ihbar geldiği belirtilirken diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 aracın parka çekildiği duyurulmuştu.