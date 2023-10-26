ABD'de Yahudi protestocular kongre üyelerinin odalarını işgal etti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam ettiği saldırıları protesto eden ABD’deki barış yanlısı Yahudi gruplar, kongre üyelerinin odalarını işgal etti. Göstericiler 'ateşkes' çağrısı yaparken göstericilere müdahale eden polis en az 49 kişiyi gözaltına aldı.

ABD’de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için gösterilerini sürdürürken bir grup protestocu, başkent Washington'da bazı Kongre üyelerinin odalarını işgal ederek oturma eylemi gerçekleştirdi.

Barış İçin Yahudi Sesi (JVP) ve Eğer Şimdi Değilse (IfNotNow) gibi barış yanlısı Yahudi sivil toplum örgütleri, bir kez daha Kongre binasında işgal eylemi gerçekleştirdi.

ABD yönetimine "ateşkes" çağrısı yapan göstericiler, başkent Wasington'da gizlice girdikleri Kongre binasında, Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders ve New York Demokrat Senatörü Hakeem Jeffries başta olmak üzere bazı senatörlerin ofislerini işgal ederek oturma eylemi yaptılar.

EN AZ 49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kongre polisi, oturma eylemine katılan göstericilere müdahale ederek en az 49 kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin binaya ziyaretçi olarak farklı kapılardan teker teker girdiği anlaşıldı.

Öğlen saatlerinde başkentteki Columbus Circle Meydanı'nda toplanan barış yanlısı Yahudi göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve savaş karşıtı pankartlarla Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Protestocular Kongre binasına doğru yürüyüşe geçtiği sırada; başka bir grup da kongre üyelerinin odalarını işgal ederek oturma eylemi başlattı.

"BIRAKIN GAZZE YAŞASIN"

Eylemciler, "Bırakın Gazze yaşasın" sloganları attı, İbranice ve İngilizce söyledikleri barış şarkıları eşliğinde, Kongre binasında gözaltına alınan arkadaşlarına destek verdi.

Protestoyu düzenleyen Yahudi grupları temsilen konuşan Rose Espinola, "Kongre üyelerini, Başkan Biden'ı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hemen bir ateşkes sağlanması ve Hamas tarafından rehine tutulanların serbest bırakılması için tüm güçlerini kullanmaya çağırıyoruz. Bugün bu mesajı, doğrudan Kongre üyelerimize iletmiş olduk" dedi.

"BİZİM YASIMIZ SİZİN SİLAHINIZ DEĞİL"

Bir önceki akşam iki yaşındaki çocuğuna sarılarak "katledilen 2 bin Filistinli çocuğu" düşündüğünü söyleyen Espinola, "Biz Yahudiler olarak Kongre üyelerimize diyoruz ki; bizim yasımız sizin silahınız değil" sözleriyle Hamas’ın eylemlerinin masum insanların katledilmesi için gerekçe olamayacağını belirtti.

Eşi Filistinli olan Jerry Bowen ise "İsrail işgali, 75 yıllık bir soykırım" tanımlamasında bulunup, "Kongre üyelerimiz ve senatörlerimiz, bu soykırımı fonlayarak suç ortağı haline geliyorlar. Temsilcilerimizin oraya para göndermek için oy kullanmasından utanç duyuyorum. Bence Lahey’de yargılanmalılar" diye konuştu.

Göstericiler, ateşkes yapılması, rehinelerin serbest bırakılması ve işgalin temel nedenlerinin ele alınması konusunda Kongre’deki karar yapıcıları harekete geçmeye çağırdı. Amerikalıların vergileriyle toplanan paraların savaşlara harcanması yerine barışın sağlanması için kullanılması gerektiğini dile getiren protestocular, Demokrat Senatör Bernie Sanders’a kendilerine destek olması çağrısında bulundu.

Göstericiler son olarak, Yahudi geleneklerine uygun bir şekilde, Gazze'de yaşamını yitiren tüm siviller için bir yas töreni düzenledi. Tören sırasında, Hamas saldırısı ve İsrail bombardımanında yaşamını yitiren Yahudi ve Arap sivillerin isimleri okundu.