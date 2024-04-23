ABD'deki SBK davası haziran ayına ertelendi

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'de kara para aklama aklama suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması haziran ayına ertelendi.

ABD Hazine'sini 511 milyon dolar dolandırmakla ve bu miktarın 133 milyon dolarını Türkiye'ye getirerek 'aklamakla' suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de tutuksuz yargılandığı dava ertelendi.

Oda TV'nin haberine göre jüri duruşması, Sezgin Baran Korkmaz'ın hazırlanma talebi nedeniyle gün istemesinden dolayı haziran ayına ertelendi.

Türkiye'de de hakkında kara para aklama davası bulunan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil bazı iktidar üyeleri ile yakın temas içinde olduğu iddia edilen Korkmaz, İstanbul’da hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına çıkmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Korkmaz'ın soruşturma sırasında Soylu ile bakanlıkta görüştükten sonra Türkiye'den gittiğini iddia etmişti.

Haziran 2021'de Avusturya tarafından ABD'nin talebiyle yakalanan Korkmaz, daha sonra ABD'ye iade edilmişti.

Korkmaz, geçtiğimiz yıl ağustos ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.