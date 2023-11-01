ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek.
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Blinken, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmalarının ardından Ortadoğu'da bir dizi ülkeyi ziyaret etmişti. Blinken, çatışmaların ardından ilk defa Türkiye'ye geliyor.
Blinken'ın kimlerle görüşme yapacağı henüz açıklanmadı.
Sıradaki Haber