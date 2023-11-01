Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dünya
  • 01.11.2023 20:12
  • Giriş: 01.11.2023 20:12
  • Güncelleme: 01.11.2023 20:24
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor
FOTOĞRAF: AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Blinken, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmalarının ardından Ortadoğu'da bir dizi ülkeyi ziyaret etmişti. Blinken, çatışmaların ardından ilk defa Türkiye'ye geliyor. 

Blinken'ın kimlerle görüşme yapacağı henüz açıklanmadı. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeniden İsraile gidiyor
Blinken ve Netanyahudan ortak basın toplantısı: "Hamasa, IŞİDe davranıldığı gibi davranılacak"
ABD Kongresi’nden Blinken’a Türkiye-Hamas mektubu
BirGün'e Abone Ol

 

 

 