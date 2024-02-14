ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Washington'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Washington'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Washington'daki görüşmede Blinken, ABD-Ürdün diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü münasebetiyle iki ülke arasında uzun süredir devam eden ortaklıktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin bölgedeki istikrar için önemli olduğunu belirten Blinken, ABD'nin "bölgesel barış ve güvenliği ilerletmek" için Ürdünlü ortaklarıyla çalışma kararlılığına işaret etti.

Blinken, Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırma çabalarından dolayı Kral Abdullah'a teşekkür etti.

İkili, Gazze'de kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması konusunu da ele aldı.

Blinken, ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan bağlılığının altını çizdi.