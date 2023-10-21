ABD'li sanatçılar, Biden'ı ateşkes için sorumluluk almaya çağırdı: "Tarih izliyor"

Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu ABD'li sanatçılar, ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen bir mektup kaleme aldılar. Sanatçılar, İsrail-Filistin çatışması başladığından beri yaşanan kayıplara dikkat çekerek Biden'a "ateşkes için sorumluluk alması" çağrısı yaptılar.

Aralarında Joaquin Phoenix, Dua Lipa, Andrew Garfield, Cate Blanchett ve Kristen Stewart gibi isimlerin de yer aldığı ABD'li 57 sanatçı, Joe Biden'a İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesi sağlamak için sorumluluk çağrısı yapan bir mektup kaleme aldı.

Ortak imzalı yazılı açıklama, artists4ceasefire.org web sitesi üzerinden yayınlandı.

Yayımlanan mektubun tam metni şöyle:

"Sayın Başkan Biden,

Sanatçılar ve savunucular olarak, ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve dehşete tanıklık eden insanlar olarak bir araya geldik.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz. Son bir buçuk haftada 5,000'den fazla insan öldürüldü - vicdan sahibi her insan bu rakamın felaket olduğunu bilir. İnancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor, Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.

'İNSANI YARDIMIN ULAŞTIRILMASINA İZİN VERİN'

Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunmaya ve bunu kolaylaştırmaya, Gazze'nin bombalanmasına son vermeye ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına davet ediyoruz. Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuktur ve üçte ikisinden fazlası da evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşmaktadır. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.

ABD'nin bu acıların sona erdirilmesinde hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inanıyoruz ve sesimizi ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve diğer pek çok kuruluşun sesine katıyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in ifadesiyle, 'Merhamet - ve uluslararası hukuk - üstün gelmelidir.'

'HER 15 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLÜYOR'

Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle son 12 günde Gazze'ye 6,000'den fazla bomba atılmıştır - bu da her 15 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olmaktadır.

Bu yazının yazıldığı an itibariyle, son 12 günde Gazze'ye 6 binden fazla bomba atıldı; bu da her 15 dakikada bir çocuğun öldürülmesiyle sonuçlandı. Oradaki tüm insanlar ve onların dünyadaki sevdikleri için çektiğimiz acı ve yasın ötesinde, ortak insanlığımızı savunmak için sarsılmaz bir iradeyle motive oluyoruz. Tüm insanlar için özgürlük, adalet, onur ve barıştan yanayız ve daha fazla kan dökülmesini durdurma yönündeki derin arzumuzdan yanayız.

Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths'in söylediği gibi, 'Tarih izliyor.'"

İmzacılar:

Alia Shawkat

Alyssa Milano

Amanda Seales

Amber Tamblyn

America Ferrera

Andrew Garfield

Ani DiFranco

Anoushka Shankar

Aria Mia Loberti

Ayo Edebiri

Bassam Tariq

Bassem Youssef

Bonnie Wright

Caroline Polachek

Cate Blanchett

Channing Tatum

Cherien Dabis

Darius Marder

David Cross

Dev Hynes

Diplo

Dominique Fishback

Dominique Thorne

Dua Lipa

Elvira Lind

Elyanna

Farah Bsaiso

Fatima Farheen Mirza

Hasan Minhaj

Hend Sabry

Ilana Glazer

Indya Moore

James Schamus

Jeremy Strong

Jessica Chastain

Jessie Buckley

Joaquin Phoenix

Jon Stewart

Kehlani

Kristen Stewart

Macklemore

Mahershala Ali

Margaret Cho

Mark Ruffalo

May Calamawy

Michael Malarkey

Michael Moore

Michael Stipe

Michelle Wolf

Miguel

Mo Amer

Natalie Merchant

Oscar Isaac

Quinta Brunson

Rachel Sennott

Ramy Youssef

Ravena Aurora

Riz Ahmed

Rooney Mara

Rosario Dawson

Rowan Blanchard

Ryan Coogler

Sandra Oh

Sebastian Silva

Shailene Woodley

Shaka King

Simi Haze

Stephanie Suganami

Susan Sarandon

Taylour Paige

Tommy Genesis

Vic Mensa

Victoria Monét

Wallace Shawn

Wanda Sykes

Yara Shahidi