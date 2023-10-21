ABD'li sanatçılar, Biden'ı ateşkes için sorumluluk almaya çağırdı: "Tarih izliyor"
Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu ABD'li sanatçılar, ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen bir mektup kaleme aldılar. Sanatçılar, İsrail-Filistin çatışması başladığından beri yaşanan kayıplara dikkat çekerek Biden'a "ateşkes için sorumluluk alması" çağrısı yaptılar.
Aralarında Joaquin Phoenix, Dua Lipa, Andrew Garfield, Cate Blanchett ve Kristen Stewart gibi isimlerin de yer aldığı ABD'li 57 sanatçı, Joe Biden'a İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesi sağlamak için sorumluluk çağrısı yapan bir mektup kaleme aldı.
Ortak imzalı yazılı açıklama, artists4ceasefire.org web sitesi üzerinden yayınlandı.
Yayımlanan mektubun tam metni şöyle:
"Sayın Başkan Biden,
Sanatçılar ve savunucular olarak, ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve dehşete tanıklık eden insanlar olarak bir araya geldik.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz. Son bir buçuk haftada 5,000'den fazla insan öldürüldü - vicdan sahibi her insan bu rakamın felaket olduğunu bilir. İnancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor, Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.
'İNSANI YARDIMIN ULAŞTIRILMASINA İZİN VERİN'
Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunmaya ve bunu kolaylaştırmaya, Gazze'nin bombalanmasına son vermeye ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına davet ediyoruz. Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuktur ve üçte ikisinden fazlası da evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşmaktadır. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.
ABD'nin bu acıların sona erdirilmesinde hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inanıyoruz ve sesimizi ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve diğer pek çok kuruluşun sesine katıyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in ifadesiyle, 'Merhamet - ve uluslararası hukuk - üstün gelmelidir.'
'HER 15 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLÜYOR'
Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle son 12 günde Gazze'ye 6,000'den fazla bomba atılmıştır - bu da her 15 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olmaktadır.
Bu yazının yazıldığı an itibariyle, son 12 günde Gazze'ye 6 binden fazla bomba atıldı; bu da her 15 dakikada bir çocuğun öldürülmesiyle sonuçlandı. Oradaki tüm insanlar ve onların dünyadaki sevdikleri için çektiğimiz acı ve yasın ötesinde, ortak insanlığımızı savunmak için sarsılmaz bir iradeyle motive oluyoruz. Tüm insanlar için özgürlük, adalet, onur ve barıştan yanayız ve daha fazla kan dökülmesini durdurma yönündeki derin arzumuzdan yanayız.
Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths'in söylediği gibi, 'Tarih izliyor.'"
İmzacılar:
Alia Shawkat
Alyssa Milano
Amanda Seales
Amber Tamblyn
America Ferrera
Andrew Garfield
Ani DiFranco
Anoushka Shankar
Aria Mia Loberti
Ayo Edebiri
Bassam Tariq
Bassem Youssef
Bonnie Wright
Caroline Polachek
Cate Blanchett
Channing Tatum
Cherien Dabis
Darius Marder
David Cross
Dev Hynes
Diplo
Dominique Fishback
Dominique Thorne
Dua Lipa
Elvira Lind
Elyanna
Farah Bsaiso
Fatima Farheen Mirza
Hasan Minhaj
Hend Sabry
Ilana Glazer
Indya Moore
James Schamus
Jeremy Strong
Jessica Chastain
Jessie Buckley
Joaquin Phoenix
Jon Stewart
Kehlani
Kristen Stewart
Macklemore
Mahershala Ali
Margaret Cho
Mark Ruffalo
May Calamawy
Michael Malarkey
Michael Moore
Michael Stipe
Michelle Wolf
Miguel
Mo Amer
Natalie Merchant
Oscar Isaac
Quinta Brunson
Rachel Sennott
Ramy Youssef
Ravena Aurora
Riz Ahmed
Rooney Mara
Rosario Dawson
Rowan Blanchard
Ryan Coogler
Sandra Oh
Sebastian Silva
Shailene Woodley
Shaka King
Simi Haze
Stephanie Suganami
Susan Sarandon
Taylour Paige
Tommy Genesis
Vic Mensa
Victoria Monét
Wallace Shawn
Wanda Sykes
Yara Shahidi