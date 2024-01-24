ABD, Türkiye'nin İsveç kararından memnun: F-16 satışı mesajı

Uzun süre İsveç’in NATO üyeliği için pazarlık yürüten AKP iktidarı, dün TBMM'de yapılan oylama ile İsveç’in katılımını onayladı. Kararın ardından emperyalist ittifakın genişlemesinden duyduğu memnuniyeti aktaran ABD yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini bildiriyor.

İsveç'in katılımıyla emperyalist ittifakın genişlemesinden memnuniyet duyan ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanmasının ardından Türkiye'ye F-16 satışının ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, TBMM'de onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

"ABD'NİN ULUSAL ÇIKARINA UYGUN"

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini söyledi.

Yetkili, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de AA muhabirine, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya "güç katacağını" belirtti.

"DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu aktaran sözcü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını dile getirdiklerini vurgulandı.