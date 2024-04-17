Abdülkadir Selvi'nin yazısı gündem oldu, Meriç Kahraman kamuoyuna çağrı yaptı

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, yandaş yazar Abdülkadir Selvi'nin gündem olan yazısının ardından kamuoyuna çağrı yaptı. Selvi'nin "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?" sözlerine atıf yapan Kahraman, "Bu hukuksuzluğu kim, ne için yapıyor, ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor?" diye sordu.

Gezi Davası’ndan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, yandaş yazar Abdülkadir Selvi'nin gündem olan yazısının ardından kamuoyuna bir çağrı yaptı.

Selvi'nin "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?" ifadelerine yer verdiği ve iklimin değişmesi çağrısı yaptığı yazısında yer alan soruları daha önce kendisinin de kamuoyu gündemine taşıdığını anımsatan Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı soruları, farklı şekilde 20 Kasım 2023 tarihinde sormuştum. Hukuk ve adaletin kazanması için tekrar soruyorum: "Bu hukuksuzluğu kim, ne için yapıyor, ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor?"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısı çokça konuşuluyor.



Aynı soruları, farklı şekilde 20 Kasım 2023 tarihinde sormuştum. Hukuk ve adaletin kazanması için tekrar soruyorum:



"Bu hukuksuzluğu kim, ne için yapıyor, ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor?" https://t.co/QW28fD1PPn pic.twitter.com/9xc8nRYQ3K — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) April 17, 2024

Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman’ın eylemlerde, iktidar ile eylemciler arasındaki görüşmeleri sağlayan heyette yer aldığını hatırlatarak, yargıdaki gruplara ve yargılamanın hukuksuzluğuna dikkat çekmişti.