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Açık Öğretim Sosyoloji diploması paylaşıp "Kamu hukukçusuyum" diyen Ayhan Oğan, alay konusu oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan, sosyal medya hesabından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden aldığı diplomayı paylaşarak "Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum" dedi.

Güncel
  • 09.11.2023 14:54
  • Giriş: 09.11.2023 14:54
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:22
Kaynak: Haber Merkezi
Açık Öğretim Sosyoloji diploması paylaşıp "Kamu hukukçusuyum" diyen Ayhan Oğan, alay konusu oldu

Yargıtay'ın Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemsi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasını savunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan, sosyal medya hesabından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden aldığı diplomayı paylaşarak "Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum" dedi. 

Oğan, sahip olduğunu düşündüğü birikimi için ise son 10 yılda katıldığı '150'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize etmesini' ve '200'den fazla TV canlı yayınına katılmasını' kaynak gösterdi.

Oğan'ın paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu.

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