Adalet Bakanı, 'Can Atalay' kararına yorum yapmaktan kaçındı, 83. maddeye vurgu yaptı

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen yerel mahkemece hakkında tahliye kararı verilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay'a ilişkin dosya hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç, yorum yapmaktan kaçındı, "Yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi. "(Anayasa) 83. madde yeni icat edilmedi" diye konuşan Tunç, "Hukuk devletini korumak herkesin görevidir" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkındaki yargı sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna vardığı Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Atalay hakkında yerel mahkemece tahliye kararı verilmemesi konusunda yorum yapmaktan kaçınan Tunç, "Adalet Bakanı'nın yorum yapması mümkün değil. Yargı bağımsızdır" dedi.

Yargıtay'ın vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söyleyen Tunç, Anayasa'nın "yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı" konularını içeren 83. maddesine vurgu yaparak, "Hep beraber hukuk devletini koruyalım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hukuk devletini korumak herkesin görevidir" dedi.

Tunç, şunları söyledi:

"Burada yargıyı ilgilendiren bir durum söz konusu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra ilk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne konu bireysel başvurunun Yargıtay sürecinde sonuçlandığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar neticesinde olduğu düşüncesiyle yerel mahkeme başkanı dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Şimdi yargının önündeki konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı'nın yorum yapması tabiiki mümkün değil. Yargı, bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir.

Ancak şunu ifade edelim; Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasayla ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz anayasadan almayan yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması da anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Bu yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız.

"YÜKSEK MAHKEMELER ARASINDA ÇATIŞMA ORTAYA KOYMAK DOĞRU DEĞİL"

Kesin hükmün nasıl kaldırılacağına dair değişik yorumlar vardır. Anayasamızın birçok fıkrası vardır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım. Belirlenen durumların neler olduğunu, o durumlara aykırı yaptırımların neler olduğunu bütün hukukçular biliyor.

Yüksek mahkemeler arasında çatışma ortaya koymak doğru değil. Hukuk devletini zedeleyecek yorumdan kaçınmak gerekir. Bu Anayasa Anayasa mahkemesini de Yargıtay'ı da bağlar. Yargıtay'ın vereceği karara hep beraber bakacağız. Şu anda görülen davada lehte aleyhte kararlar var. Bu Anayasa yeni uygulanmıyor, 83. madde yeni icat edilmedi. Bekleyelim görelim, hukuk devletini koruyalım Anayasa'ya uyalım."

TİP milletvekili ve Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermişti.