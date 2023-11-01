Can Atalay'ın avukatları: AYM kararını uygulayacak mahkeme arıyoruz

AYM tarafından 'hak ihlali' kararı verilmesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Can Atalay'ın avukatları, mevcut durum hakkında yaptıkları açıklamada, "Eğer mahkemesi bulunabilirse, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını bekleyeceğiz" dediler.

Anayasa Mahkemesi (AYM) hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Can Atalay için adliyede nöbete başlayan avukatları, mevcut durum hakkında yazılı açıklama yaptı. Yargı organlarından herhangi bir talepte bulunmayacaklarını belirten avukatlar, "Eğer mahkemesi bulunabilirse, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını bekleyeceğiz" dediler.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, AYM'nin hak ihlali kararı ise mahkeme tarafından uygulanmayan Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın avukatları, "Dilekçe vermek, tahliye istemek gibi olup biten hukuka aykırılıkları meşru kılmayı, hukuku varsaymayı içimize sindiremeyiz" dediler.

"AYM KARARINI UYGULAYACAK MAHKEME ARANIYORSA, HUKUK DEVLETİ YOKTUR"

Avukatların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Görülmüş değildir ama sadece Mahkeme Başkanı imzasıyla “kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi versin” diyerek dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararını uygulayacak mahkeme aranmaktadır. Ancak mahkeme kararı ile değil sadece bir mahkemenin başkanı tarafından imzalanmış bir yazıyla Anayasa Mahkemesi kararını uygulayacak mahkeme aranıyorsa; hukuk devleti yok demektir.

Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmıyorsa, karar yerine getirilmiyorsa; karar verecek mahkeme bulunamıyorsa, karar vermeye dahi gerek görülmüyorsa; herkesin güvencesi olan mahkemelerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesi yok demektir. Yargı; temel insan hak ve özgürlüğünün, güvenliğinin, hukuk devletinin teminatı olması gerekirken hak ihlaline neden olamaz. Anayasa Mahkemesi kararı verilmiştir ve bu karar uygulanmadan orta yerde durmaktadır."