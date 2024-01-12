Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AYM açıklaması: Henüz bir çalışma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM'nin yeniden yargılama yetkisine ilişkin farklı fikirler olduğunu ancak henüz bir çalışma yürütülmediğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda hâkim ve savcılarla bir araya geldi. DW Türkçe'nin aktardığına göre hakim ve savcılar özlük haklarına ilişkin taleplerini iletti.

Toplantı çıkışında DW Türkçe'nin, AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunu da hatırlatarak AYM'nin yeniden yargılama yetkisinde değişiklik olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Tunç, "AYM'nin yeniden yargılama yetkisine ilişkin farklı fikirler var. Ancak bu konuda henüz bir çalışma yok" dedi.