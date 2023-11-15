Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a göre AYM'ye bireysel başvuru devam edecek

Can Atalay ile ilgili tahliye kararı nedeniyle iktidarın hedef haline getirdiği Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı konusunda açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” dedi.

Güncel 15.11.2023 12:08 Giriş: 15.11.2023 12:08

Güncelleme: 15.11.2023 12:47 Kaynak: Haber Merkezi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruya ilişkin açıklama yaptı. AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının "söz konusu olmadığını" ileri süren Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı. “Konjonktürel bazı durumlar nedeniyle, bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz” diyen Bakan Tunç, “Anayasamızın bireysel başvuruyu düzenleyen 148’inci maddesini, AYM’nin 62/16 sayılı kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuruyla ilgili maddeleri okunduğunda, çelişkilerin yakalanması mümkün” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, “Orada farklı yorumlanabilecek cümleler var. Bu cümleler sorunlara yol açıyor” iddiasında bulundu. 11 YILDA 550 BİNDEN FAZLA BAŞVURU Bireysel başvuru hakkının getirildiği Eylül 2012’den bu yana AYM’ye 551 binden fazla başvuru yapıldığı biliniyor. Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasını sonuçlandırdı. AYM’nin önünde halihazırda 130 bin civarında dosya bulunuyor. Yüksek Mahkeme’nin Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönündeki kararının ardından başlayan tartışmalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM’ye bireysel başvuru hakkı konusunda olumsuz mesajlar vermişti. Can Atalay'ın avukatlarından Yargıtay'a cevap: AYM kararını uygulayacak mahkeme arıyoruz Bahçeli, AYM’yi ve Zühtü Arslan’ı hedef aldı: Kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı; Kandil’e git!