Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen Şenyaşar ailesine engel

TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen Şenyaşar ailesi polisler tarafından engellendi. Yürüyüş öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Eğer adalet sağlanmazsa mücadelemizi Ankara’da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen Şenyaşar ailesi polislerce engellendi. Anne Emine Şenyaşar, Meclis önünde oturmaya başladı.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekilli Ferit Şenyaşar ile annesi Emine Şenyaşar, Urfa Adliyesi önünde başlattıkları ve Ankara’ya taşımayı planladıkları Adalet Nöbeti eylemlerine dair Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Şenyaşar ailesi, toplantı sonrası Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için bakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Şenyaşar ailesi, Meclis’in Dikmen kapısı önünde polislerce engellendi.

Aile, burada ablukaya alındı. Aile bunun üzerine oturma eylemi başlattı.

Bekleyiş devam ederken, polisler yürüyüşü takip etmek isteyen gazetecileri alandan uzaklaştırdı.

"ANNENİN ÇIĞLIĞI GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Adalet Bakanlığı'na yapılacak olan yürüyüş öncesinde Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, annesinin 68 yaşına rağmen 846 gün Urfa Adliyesi önünde nöbet tuttuğunu, tek talebinin ise adaletin sağlanması olduğunu belirtti.

Şenyaşar, “Tek amacı yetkililerin onu duymasıydı. Ama maalesef Ankara’da adalet sağlayıcılar annenin çığlığını görmezden geldiler” dedi.

BAKANLIKTAN GÖRÜŞME TALEP EDECEKLER

Şenyaşar, Adalet Nöbeti eylemlerini Ankara’ya taşıma amaçlarının adil bir yaşam için olduğunu söyledi. Şenyaşar, “Biz bu açıklamadan sonra Adalet Bakanlığı’na görüşme talebi ileteceğiz. Eğer adaletin sağlanacağına dair bize söz verirlerse biz oradan ayrılıp gideceğiz. Anne Ankara’da kalmak istemiyor. Hem gözlerinden hem de dizlerinden ameliyat olması lazım. Adalet gelmediği sürece tedavi olmayacağını söylüyor. Eğer adalet sağlanmazsa mücadelemizi Ankara’da sürdüreceğiz” diye konuştu.

ANNE ŞENYAŞAR: ÇOCUĞUMU BIRAKSINLAR

Ardından söz alan anne Emine Şenyaşar, zulüm karşısında nöbet tuttuğunu vurguladı. Şenyaşar, “Oğlumu bıraksınlar. Artık yeter. Ben de evime ve torunlarımın yanına gideyim. Ailemi katlettiler, oğlumu hapse attılar. Eşimi gözlerimin önünde katlettiler. Eğer oğlumu bırakmazlarsa ben Adalet Bakanlığı önünde oturmaya devam edeceğim. Erdoğan da çok iyi biliyor, hükümet de çok iyi biliyor ki benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Kayıtları çıkarsınlar eğer çocuklarım suçlu ise, diğer iki çocuğumu da tutuklasınlar” dedi.