Adalet Bakanlığı'ndan CHP heyetinin randevu talebine ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada iptal edilen CHP heyeti görüşmesine ilişkin "Talep edilen görüşmenin yargı süreci ile ilgili olduğu anlaşıldığından ilgililerin yapmış olduğu randevu talebi iptal edilmiştir" denildi.

Adalet Bakanlığı, iptal edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekillerinin nezaket ziyareti için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan randevu talep etmeleri üzerine 9 Ağustos 2023 tarihinde randevu oluşturulduğu belirtildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca "Talep edilen görüşmenin yargı süreci ile ilgili olduğu anlaşıldığından ilgililerin yapmış olduğu randevu talebi iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP'nin TBMM Grubu'ndan yapılan basın duyurusunda 'Gazeteci Barış Pehlivan'ın yaşadığı hukuksuzluğa ilişkin görüşecek ve basın açıklaması yapacak' şeklinde ifadeler kullanılması ve basında bu yönde haberler çıkması üzerine görüşme içeriğinin nezaket ziyaretinden öte devam eden bir yargı süreci hakkında olduğu anlaşılmıştır. Anayasamızın 138. maddesinde 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz' hükmü karşısında, talep edilen görüşmenin yargı süreci ile ilgili olduğu anlaşıldığından ilgililerin yapmış olduğu randevu talebi iptal edilmiştir."

ANADOLU AJANSI: ADALET BAKANI KKTC İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın basın toplantısındanın ardından Anadolu Ajansı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile görüştüğünü yazdı. Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberinin tamamı ise şu şekilde:

Adalet Bakanı Tunç, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili adli işbirliği konuları ele alındı.