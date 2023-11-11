Adalet Nöbeti’ni BirGün’e anlattı: Darbe girişimine karşı Meclis’i savunuyoruz

Hüseyin ŞİMŞEK

TBMM Genel Kurulu'nda sabaha kadar Adalet Nöbeti tutan 20 CHP Milletvekili arasında yer alan Mersin Milletvekili Kış, BirGün'e konuştu. Kış, "Ülkede siyasi anlamda daha önce yaşanmamış bir darbe girişimi ile karşılaştık. Bu girişime karşı Meclis'i sahipsiz bırakmayacağız. Sabaha kadar tek gündemimiz buydu" dedi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararının ardından Yargıtay’ın AYM’yi suçlayan bir karara imza atması ve ilgili kararı uygulamaması sonrasında CHP’nin başlattığı “TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Nöbeti” üçüncü gününe girdi. 20 milletvekilinin dönüşümlü olarak sürdürdüğü Adalet Nöbeti kapsamında gece boyu Genel Kurulu terk etmeyen isimler arasında yer alan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Biz CHP olarak işler buraya gelmesin diye elimizden geleni yaptık ancak ısrarla aksi davranışlarla ve engellemelerle karşılaştık. Bu nedenle ilgili adımı attık” diye konuştu.

Türkiye tarihinde yaşanmamış bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden CHP’li Kış, “Hukuki olsun siyasi olsun hiç fark etmez, her türlü darbe girişimine karşı Meclis’i sahipsiz bırakmayacağız. Sabaha kadar tek gündemimiz buydu. Mevcut koşullarda aslında ne yapsak az. Bundan sonra da bu böyle olacak” dedi. Meclis

Başkanı Numan Kurtulmuş’un iletişim taleplerini karşılıksız bıraktığı için nöbete başladıklarını anımsatan CHP’li Kış, BirGün’e şunları anlattı:

“Milletvekili arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz iç toplantıda, tüm arkadaşlarımız etkili bir tepkinin ortaya konulmasını istedi. Herkesten böyle değerlendirmeler geldikten sonra yaşanan hukuksuzluğu nöbet yoluyla kamuoyunun gündemine taşıma kararı aldık. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de bu konuda öncü oldu. Sorun çözülene, halk iradesi sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek. Bağımsızlık, özgürlük ve adalet ilkeleri ile kurulan cumhuriyetten taviz vermeyeceğimizi bu yolla vurguluyoruz.”