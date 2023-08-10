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Adana'da 3 gündür haber alınamayan Ayşe Toker, evinde ölü bulundu

Adananın merkez Seyhan ilçesinde, ailesinin 3 gündür kendisinden haber alamadığı 34 yaşındaki Arzu Toker, evinden ölü bulundu. Toker'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kadın
  • 10.08.2023 17:50
  • Giriş: 10.08.2023 17:50
  • Güncelleme: 10.08.2023 17:55
Kaynak: İHA
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Adana'da 3 gündür haber alınamayan Ayşe Toker, evinde ölü bulundu

Adana’da ailesinin 3 gündür haber alamadığı Arzu Toker, evinde ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde Armada My Life Sitesi’nde ikamet eden 34 yaşındaki Arzu Toker’den ailesi 3 gündür haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Harekete geçen ekipler, savcılık izniyle Toker’in kaldığı daireye çilingir yardımıyla girdi. İçeri giren polis, Toker’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Toker’in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Toker'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

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