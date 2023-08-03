Adana'da hastaneler ihtiyacı karşılamıyor: Yatak sayısı azaldı, 500 yataklı hastane gerekiyor

Adana’da açılan Şehir Hastanesi’nin ardından kentte yeni bir hastane açılmadığını söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, kentte yeterli yatak sayısının bulunmadığının altını çizerek “Adana’ya en az 500 yataklı hastane daha gerekir” çağrısında bulundu

Yakup DURMUŞ / ADANA

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, yaptığı yazılı açıklama ile Adana’da hastane ve yatak sayısında eksiklikler olduğunu belirtti. Menteş, Adana’da yatak sayısında azalma olduğuna dikkat çekerek “Adana’ya en az 500 yataklı hastane daha gerekir” diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nin akıbetinin bile henüz belli olmadığını ifade eden Menteş, “Depremde zarar gören Balcalı hastanesi sorunu ortada duruyor. Henüz bir çözüme kavuşmuş değil. Akıbeti de belli değil. Balcalı çalışmadığı için bu kesimlerin yükü daha da arttı. Balcalı Hastanesi’nin çalışmaması sonucu Adana'da en az bin yatak eksildi. Bu nedenle Balcalı Hastanesi bir an önce kendi yerinde sağlık sistemimize ve halkımıza kazandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Adana’da Şehir Hastanesi’nin açılmasından bu yana yeni hastane açılmadığını, aksine yatak sayısının azaldığını dile getiren Menteş, şunları söyledi:

“Göçler ve deprem sonrası nüfusun artışı ve deprem bölgesinin çözümü Adana'da araması nedeniyle sorun daha da büyümektedir. Adana sağlığı gelinen noktada tıkanmış, hastalar yatak bulamamakta, yoğun bakımlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Muayene randevuları ve ameliyat sıraları artık dayanılmaz noktaya gelmiştir.”

“BÖLGEDE YAŞAYAN İNSANLARIN HASTANEYE ULAŞIM SORUNLARI HAD SAFHADADIR”

Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin yapımının neredeyse yılan hikayesine döndüğünü, yıllardır açılmasının beklendiğini de söyleyen Menteş, “Bu bölgede yaşayan halkın hastaneye ulaşım sorunu hat safhadadır. Yüz yataklı olarak düşünülen hastanenin yatak kapasitesi o bölgenin nüfusu göz önünde bulundurularak artırılmalıdır. Adana sağlık sistemine kazandırılan Yüreğir Devlet Hastanesi Akkapı Ek Hizmet Binası ve 5 Ocak Devlet Hastanesi'nin personel, malzeme ve fiziki eksiklikleri hızla tamamlanmalıdır. Geçici kadrolarla değil, kalıcı kadrolarla çözüm üretilmelidir. Sağlık tesisleri planlanırken bölgesel gereksinimler ve ulaşım dikkate alınmalıdır. Sağlık tesisleri kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu nedenle planlanacak yeni tesislerin nüfusun hızla artmaya başladığı Adana'da batı bölgesine yapılmalıdır” diye konuştu.