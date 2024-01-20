Adana Demirspor ve Ankaragücü puanları paylaştı

Süper Lig'in 21´inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında, Adana Demirspor 52. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. MKE Ankaragücü 63. dakikada Moreira ile skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Adana Demirspor 30 puana yükseldi. Adana ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig takımı Anagold 24Erzincanspor'a elenmişti.

Ligde son 8 maçta sadece 1 yenilgi alan ancak kazanmakta da zorluk çeken MKE Ankaragücü ligdeki onuncu beraberliği alarak 25 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.