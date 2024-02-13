Aday gösterilmeyen belediye başkanı CHP'den istifa etti

CHP’li Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifalar gelmeye başladı. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de, CHP'den istifa etti. İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Elçin yeniden aday gösterilmeyince istifa kararı aldı.

Elçin'in istifasının ardından belediye binası önünde toplanan CHP’liler ise Elçin’in personele mobbing uyguladığı ve işten çıkarttığı iddiasında bulunarak başkanlıktan da istifa etmesi çağrısında bulundu.

"GENEL MERKEZİMİZ UYGUN GÖRMEDİ"

Basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Orhan Atan “Artvin belediye başkanlığı için partimizin yetkili kurulları tarafından adaylığına genel merkezimizin yaptığı yoğun araştırma ve anketler neticesinde mevcut belediye başkanını uygun görülmemiş, partimiz, Artvin halkının yakından tanıdığı ve çok sevdiği Bilgehan Erdem öğretmenimizi Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı adaylığına atamıştır. Aday adaylığı süreci ve adaylık açıklamasından sonraki süreçte Demirhan Elçin'in yapmış olduğu uygunsuz açıklamalar, partililikle ve belediye başkanlığı kimliğiyle asla uyuşmamaktadır. Bu durum tüm kamuoyunun da malumudur. Bu açıklamalardan öte belediye başkanının yaptığı son davranış, bardağı taşıran son damla olmuştur. Şöyle ki, belediyemizde alın teriyle çalışıp evine ekmek götürmek isteyen çalışanlarına, bizim çocuklarımıza, kendisi aday olmadığı için mobbing uygulamak baskı yapmak, çalışanların yerlerini değiştirmek sosyal medya hesaplarından çıktı alıp onları işten çıkarmak, tehdit etmek, zorla emekliye sevk etmekle tehdit etmek, bu da yetmemiş gibi işlerine son vermek ne belediye başkalığına ne de Artvinlilik kimliğine yakışır” dedi.

Elçin’in daha önce de işçileri işinden çıkardığını aktaran Atan, “Bu kötülükleri Demirhan Elçin bundan önce de yaptı, birkaç çalışanımızı işten çıkardı, onu uyardık ama bizleri yine dinlemedi. Demirhan Elçin maalesef sen, Artvin'e ve Artvinliye layık olamadın, sen evladın yaşında çocuklara hakaret ettin, onları işinden gücünden ettin. Senin seçilmen için canla başla çalışan ailelerin çocuklarını aşağıladın, insan yerine koymadın. Senin bugün işgal ettiğin koltukta binlerce insanın emeği, alın teri var” diye konuştu.

Öte yandan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin geçtiğimiz Aralık ayında, belediye önünde bir basın açıklaması düzenlemiş ve aday adaylığı sürecini durdurduğunu açıklamıştı.