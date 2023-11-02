Adayları halk seçecek

Hüseyin ŞİMŞEK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) yerel seçim stratejisini belirleme çalışmalarını sürdürüyor. HEDEP Yerel Yönetimler Konferansı, 11-12 Kasım tarihlerinde Ankara’da toplanacak.

Son kurultay delegeleri ile kayyum atanan belediyelerin temsilcileri, toplantıda parti tabanının bu konudaki eğilimini iletecek. Toplantıda oluşacak genel çerçeve doğrultusunda aday çıkartılıp çıkartılmayacak iller belirlenecek. Her ilin kendi dinamiklerine göre değerlendirileceği toplantıda başta büyükşehirler olmak üzere tüm il ve ilçeler masaya yatırılacak. Özellikle Karadeniz bölgesinde seçime girme konusunda tereddütleri bulunan parti yönetiminin, geri kalan iller için ise “Aday göstermeye” yakın olduğu öne sürüldü.

ADAYLAR İÇİN ÖN SEÇİM

Yerel seçim çalışmaları hakkında BirGün’e değerlendirmelerde bulunan HEDEP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, “Aday belirleme yöntemimize ilişkin çalışmalarımız sürüyor. Tüm ülkeye örnek olabilecek bir şekilde, kurulacak sandıklarla tüm seçmenlerimiz, hangi bölgede kimi belediye başkanı adayı olarak görmek istiyorsa onu oylayacak ve kararını verecek” dedi.

Yerel Yönetimler Konferansı’na değinen HEDEP’li Tiryaki, “Genel olarak yerel yönetimlere yönelik bakış açımızı tartışıp alınacak kararları açıklayacağız. Konferansımızda kendi politik tutumuzu tartışacağız. Sadece delegelerin katılımını açık olacak. Önemli kararlar alınacaktır” diye konuştu.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, muhalefetin yönetiminde olan büyükşehir belediyelerinin önemli olduğunu belirten Tiryaki, “Henüz kaç ilde seçime gireriz, bu belli değil. Adaylarımıza da seçimlere gireceğimiz yerlere de halkımız karar verecek. Ayrıca Emek ve Özgürlük İttifakı’nın içerisindeyiz. Bu ittifakın da kendi iç tartışmaları ve kararları olacaktır. Kasım ayı ortası, kararımızı aldığımız dönem olacaktır” dedi.