SOL Parti’den HEDEP’e dayanışma ziyareti

Politika Servisi

SOL Parti, HEDEP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında aralarında SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede’nin bulunduğu heyet HEDEP’in yeni eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a yeni dönem için başarı diledi.

SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret ederek, başarı ve dayanışma dileklerimizi paylaştık” ifadeleri yer aldı. Yeşil Sol Parti 4. Olağan kongresinin ardından Halkların Eşit ve Demokratik Partisi (HEDEP) adını almış yeni eş genel başkanlığı görevlerini de Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan üstlenmişti.