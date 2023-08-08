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AEK-Dinamo Zagreb maçı ertelendi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki AEK-Dinamo Zagreb maçının müsabaka öncesi çıkan olaylar sebebiyle ertelenmesi bekleniyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmada 1 taraftar öldü, 6 taraftar yaralandı. AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Spor
  • 08.08.2023 11:26
  • Giriş: 08.08.2023 11:26
  • Güncelleme: 08.08.2023 12:30
Kaynak: AA
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AEK-Dinamo Zagreb maçı ertelendi

Atina'da AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde çıkan olaylarda bir taraftar hayatını kaybetti, 6 taraftar ise yaralandı.

82'i Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.

Yaşanan olaydan dolayı bu akşam oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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